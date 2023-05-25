На Пугачеву подали в суд за долги LIFE.ru: на Пугачеву подали в суд из-за долга по аренде участка в Подмосковье

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

На певицу Аллу Пугачеву подали заявление в суд из-за неуплаты аренды в подмосковной деревне Бережки, сообщает LIFE.ru. По информации издания, на артистке висит долг в 44,5 тысячи рублей и 7 тысяч рублей пени.

По данным LIFE.ru, Пугачева не заплатила за аренду береговой линии под свой причал на даче возле Солнечногорска и теперь на нее подали в суд. Особняк артистка уже выставила на продажу, запросив около 225 млн рублей.

Ранее представитель обувной марки «Эконика» сообщил, что Пугачева закрыла обувной бизнес в России. Артистка под брендом Alla Pugacheva создавала модели как дизайнер.

После начала СВО Пугачева с мужем Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и детьми переехали в Израиль. Галкин осудил начало спецоперации и продолжил критиковать действия правительства. После признания юмориста иностранным агентом Пугачева попросила Минюст внести в реестр и ее имя. В сентябре 2022 года Пугачева с детьми временно возвращалась в Москву.