На побережье в Калмыкии выбросило огромное количество мёртвой рыбы

https://static.news.ru/photo/3c6b388e-1139-11eb-8c97-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/sanchir_goryaev

На побережье водохранилища Аршань-Зельмень, находящегося на территории Калмыкии, выбросило огромное количество мёртвой рыбы. Местные жители засняли получившийся в результате этого «пейзаж» на камеры и выложили видеозапись в Сеть.

Автор ролика подчеркнул, что на побережье происходит нечто невообразимое. По его словам, всё вокруг там переполнено мёртвой рыбой, а запах стоит просто отвратительный.

Весь берег и вся вода переполнены рыбой мёртвой. Вонь просто нереальная, — сказал автор ролика с побережья в Instagram.

Комментаторы, проживающие в Калмыкии, отметили, что резкий запах чувствуется даже на расстоянии в несколько километров. Официального объяснения выброса мёртвой рыбы от властей нет, но местные жители предполагают, что всему виной отходы от заводов и фабрик.

По последним данным, следователи организовали проверку информации о массовой гибели рыбы в Аршань-Зельменском водохранилище.

Как ранее писал NEWS.ru, природные бедствия на Камчатке, где токсичные водоросли якобы привели к отравлению дайверов и перебили морскую живность, а также в Красноярском крае с его серией ЧП в Норильске и утечкой нефтепродуктов в Ангару в очередной раз подняли на федеральный уровень тему уязвимого положения окружающей среды.

Аналогичные происшествия происходят регулярно, а их география намного шире. Повседневное загрязнение водоёмов является следствием двух противоположных, казалось бы, явлений. С одной стороны, это деятельность эксплуатирующих природу коммерсантов, не желающих тратиться на защитные технологии и чиновников, закрывающих глаза на отсутствие таких механизмов. А с другой — деиндустриализация и разрушение производств, которые не одно десятилетие являются мрачными спутниками углеводородно-перераспределительной модели экономики.