На нефтепровод «Дружба» под Брянском вновь сбросили бомбу SHOT: на нефтепровод «Дружба» под Брянском вновь сбросили бомбу

Фото: Николай Никитин/ТАСС

Telegram-канал SHOT сообщает, что на территорию нефтеперекачивающей станции «Дружба» в Брянской области вновь было сброшено самодельное взрывчатое устройство. По информации канала, оно было начинено гранулотолом, который используется для горнопроходческих работ. Авторы утверждают, что устройство было обезврежено саперами, никто не пострадал. Минобороны России не комментировало эту информацию.

По данным SHOT, взрывчатка была найдена возле трансформаторной подстанции днем 16 марта. Авторы канала утверждают, что бомбу могли сбросить на территорию станции с беспилотника.

15 марта на нефтеперекачивающей станции «Дружба» в Брянской области было найдено самодельное взрывчатое устройство. После обнаружения бомбы на место ЧП были вызваны саперы, которые разминировали ее. Представитель компании «Транснефть» Игорь Демин заявил, что взрывные устройства носили следы падения с большой высоты. Разрушение корпусов бомб произошло после удара о землю при падении с дронов.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что дрон, прилетевший со стороны Украины, атаковал подстанцию нефтепровода «Транснефть — Дружба» в Белгородской области. БПЛА врезался в пустой резервуар емкостью 3000 тонн, в результате чего в нем образовалась дыра площадью один квадратный метр. При этом никто не пострадал.