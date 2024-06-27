На месте железнодорожной аварии в Коми найдено тело погибшего

Фото: t.me/mchs_official*

При осмотре места железнодорожной аварии в Коми, где сошло девять вагонов пассажирского поезда, найдено тело мужчины, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации транспорта.

Обнаружено тело мужчины под одним из опрокинувшихся вагонов поезда, — сказано в публикации.

Ранее помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов объявил, что после схода вагонов поезда Воркута — Новороссийск с рельсов в Коми семеро человек, включая ребенка, находятся в тяжелом состоянии. Всего пострадали до 40 пассажиров, добавил он.

26 июня на перегоне Инта — Угольный сошло девять вагонов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск. Как отмечали в РЖД, в пассажирском поезде, который сошел с рельсов в Коми, находились 232 человека. По предварительным данным, причиной схода вагонов стал подмыв полотна в результате осадков.

В свою очередь глава Республики Коми Владимир Уйба подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации в регионе после схода с рельсов поезда Воркута — Новороссийск. Меру инициировали для ликвидации последствий крушения.