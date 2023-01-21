На месте крушения воздушного шара в Сочи найдены двое детей

Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю

На месте крушения воздушного шара в Сочи найдены двое детей, передает «Интерфакс» со ссылкой на южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России. В ведомстве отметили, что еще одного ребенка и взрослых ищут. Предположительно, они выбрались из гондолы самостоятельно.

Спасатели спустились с вертолета на лесной массив. Пассажиры самостоятельно покинули корзину шара. С пилотом шара уставлена телефонная связь. Проводится поиск людей с воздуха с помощью вертолета Ка-32 и наземным способом, — указано в сообщении.

21 января в Лазаревском районе Сочи на горе застрял воздушный шар с тремя взрослыми пассажирами и тремя детьми. Спасатели принимают меры, чтобы вызволить людей с дерева, расположенного в горной местности.

20 января сотрудники МЧС спасли двух рыбаков, которые застряли на отколовшейся льдине в Онежском озере в Ленинградской области. Мужчин пришлось эвакуировать вертолетом. К поискам были привлечены три плавательных средства из Ленинградской и Вологодской областей, а также из Карелии.