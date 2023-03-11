На Кубани задержали замминистра образования с украденным смартфоном Baza: в Краснодаре на выходе из клуба задержали замминистра образования с чужим телефоном

Фото: Соцсети

Заместитель министра образования Краснодарского края Сергей Урайкин

Заместитель министра образования Краснодарского края Сергей Урайкин был задержан по подозрению в краже телефона на вечеринке, посвященной 8 Марта, сообщает Telegram-канал Baza. Мужчина утверждает, что перепутал свой телефон с чужим.

Чиновник был задержан в нетрезвом виде на выходе из караоке-клуба. До этого гости и персонал пытались найти смартфон на территории заведения, хозяйка девайса утверждала, что оставляла его на столе. Чиновника доставили в отделение, где он объяснился, после чего был отпущен домой. Телефон девушке вернули.

Ранее сотрудники полиции Одинцово задержали с применением силы режиссера Фёдора Ермошина. Трое людей в гражданской одежде повалили Ермошина на землю, надели наручники и посадили в машину, при этом никак не представившись. Силовики потребовали от режиссера дать чистосердечное признание в том, что он украл телефоны или игровые приставки в Строгино. После этого Ермошина доставили в ОВД, где ему показали фотографию подозреваемого. Программа определила сходство задержанного с ней на 70%. В итоге молодого человека отпустили, он обратился в травмпункт, где зафиксировал побои.