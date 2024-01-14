На Кубани задержали поджегшего ж/д оборудование за $200 мужчину Shot: в Краснодаре задержали поджегшего ж/д оборудование по заданию ВСУ мужчину

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Краснодаре силовики задержали мужчину, которого подозревают в поджоге железнодорожного оборудования за $200 от украинских кураторов в криптовалюте. При обыске у задержанного также было найдено несколько видов наркотиков, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, 24-летний мужчина состоял в переписке с пользователем, у которого был украинский номер телефона. Уточняется, что задержанный вскрыл и поджег шкаф для подачи смазки на рельсы за обещанные ему $200 в криптовалюте. Это произошло в декабре 2023 года. Тогда же было возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 205 УК РФ.

Также известно, что в квартире подозреваемого были найдены инструменты, при помощи которых он мог вскрыть ж/д оборудование. Кроме того, при обыске обнаружили банку и контейнеры с зелеными растительными веществами, а также таблетки.

В данный момент мужчина находится в изоляторе, ему грозит до 20 лет тюремного заключения.

Днем 8 января сообщалось, что на железнодорожных путях возле станции Сан-Донато под Нижним Тагилом произошел взрыв. По предварительной информации, сработало взрывное устройство. Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало. Также стало известно, что вблизи станции находится нефтебаза, а недалеко от места происшествия обнаружено еще одно взрывное устройство.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт на Куйбышевской железной дороге в Самарской области, подозреваемый задержан. Он является сторонником организации «Легион „Свобода России“» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.