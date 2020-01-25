https://static.news.ru/photo/e8abf6da-3f7d-11ea-ab7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Краснодарском крае расследуют дело о фиктивных ДТП. Водителям, которые в них попадали, приходилось давать взятки сотрудникам ГИБДД. Причастных к этому полицейских задержали в актовом зале на ведомственном мероприятии в присутствии их коллег.

Преступления были совершены в период с 2016 по 2017 годы. По версии следствия, сотрудники ГИБДД установили злоумышленника, подстраивавшего дорожные аварии и вымогавшего у водителей деньги. Вместо того, чтобы возбудить дело против афериста, инспекторы предложили ему передавать им взятки от фиктивных ДТП.

Они многократно выезжали на аварии и, зная об их имитации, составляли административные материалы, сообщается на сайте СУ СК РФ по Краснодарскому краю. В отношении инспектора ДПС и ещё одного должностного лица на Кубани возбуждено уголовное дело.

15 января в Амурской области задержали по подозрению в получении крупной взятки директора ФГБУ «Управление эксплуатации Бурейского водохранилища», передавал NEWS.ru. Согласно материалам уголовного дела, он в 2017 году получил 930 тысяч рублей за своевременное и беспрепятственное подписание актов о приёмке выполненных работ и за общее покровительство.