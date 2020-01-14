Директор ФГБУ «Управление эксплуатации Бурейского водохранилища» в Амурской области задержан по подозрению в получении крупной взятки.
Согласно материалам уголовного дела, он в 2017 году получил 930 тысяч рублей за своевременное и беспрепятственное подписание актов о приёмке выполненных работ и за общее покровительство. Незаконное вознаграждение было выплачено подрядчиком. Полученная директором сумма являлась частью взятки в 2 млн рублей.
Подозреваемый в настоящее время находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Расследование уголовного дела, возбуждённого по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), продолжается. Ведётся работа по установлению дополнительных эпизодов преступления и других его участников,
Ранее NEWS.ru писал, что в получении крупной взятки заподозрили главврача крымской больницы. По версии следствия, он вымогал 755 тысяч рублей у руководства местной фирмы за покровительство в реализации госконтракта. Из этой суммы он успел получить более полумиллиона рублей.
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