https://static.news.ru/photo/2e53d066-3765-11ea-a2d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Директор ФГБУ «Управление эксплуатации Бурейского водохранилища» в Амурской области задержан по подозрению в получении крупной взятки.

Согласно материалам уголовного дела, он в 2017 году получил 930 тысяч рублей за своевременное и беспрепятственное подписание актов о приёмке выполненных работ и за общее покровительство. Незаконное вознаграждение было выплачено подрядчиком. Полученная директором сумма являлась частью взятки в 2 млн рублей.

Подозреваемый в настоящее время находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Расследование уголовного дела, возбуждённого по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), продолжается. Ведётся работа по установлению дополнительных эпизодов преступления и других его участников, сообщается на сайте СУ СКР по региону.

Ранее NEWS.ru писал, что в получении крупной взятки заподозрили главврача крымской больницы. По версии следствия, он вымогал 755 тысяч рублей у руководства местной фирмы за покровительство в реализации госконтракта. Из этой суммы он успел получить более полумиллиона рублей.