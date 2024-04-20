На Кубани пьяная пенсионерка атаковала соседа самурайской катаной Пенсионерка напала на соседа с самурайской катаной в Армавире

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пожилая жительница из Армавира в Краснодарском крае напала на соседа с самурайской катаной, пишет Telegram-канал Kub Mash. Известно, что 65-летняя пенсионерка и мужчина не ладили. В вечер инцидента, возвращаясь домой со своим знакомым, она встретила соседа, и между ними вспыхнул очередной конфликт, после которого она пошла домой и вышла с сувенирной японской саблей.

По предварительным данным, женщина нанесла оппоненту несколько ударов по рукам. Их разогнала соседка. Отмечается, что напавшая была в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавший написал заявление в полицию.

Ранее в Москве на улице Милашенкова группа подростков накинулась на 35-летнего прохожего на автобусной остановке. Камеры видеонаблюдения засняли момент нападения. После того как мужчину избили до потери сознания, трое участников расправы сбежали. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Очевидица избиения мужчины на автобусной остановке заявила, что он угрожал подросткам автоматом. По ее словам, москвич проиграл парням в постановочном бою, после чего распылил в лицо одному из них перцовый баллончик, а также пообещал вернуться с оружием. Свидетели происшествия вызвали полицию.