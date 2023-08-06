На Крымском мосту образовалась длинная пробка со стороны Тамани

Фото: Макс Ветров/РИА Новости

На Крымском мосту со стороны Краснодарского края образовалась пробка, сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на переправе. По последним данным, всего в пробке находится 411 автомобилей, время в пути в сторону Крыма составит не менее двух часов.

19:00. Со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 411 транспортных средств. Время ожидания — около двух часов, — говорится в сообщении оперативной службы.

При этом авторы уточняют, что со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что после мощного взрыва в районе Крымского моста начался пожар. Предположительно, взрыв произошел в районе населенного пункта Яковенково. При этом он отметил, что официальных подтверждений на данный момент нет.

Крымский мост дважды получал повреждения в результате атак. Первая произошла 8 октября 2022 года. Сдетонировало взрывное устройство в грузовом автомобиле. В результате вспыхнули семь топливных цистерн железнодорожного состава, а также частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста.

Вторая атака произошла 17 июля 2023 года. В три часа ночи Крымский мост был атакован двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок.