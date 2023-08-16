На Камчатке задержали подозреваемого в избиении девушки в кафе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В поселке Сокоч Камчатского края полиция задержала Дмитрия Рязанова, который избил ногами барменшу в кафе, сообщает региональное управление СК РФ на своем сайте. По факту покушения на убийство против него возбудили уголовное дело, вскоре ему изберут меру пресечения.

Место нахождения подозреваемого установлено, в настоящее время он доставляется сотрудниками полиции к следователю СК. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения, — говорится в сообщении.

СК отмечает, что в настоящее время проводится следственная проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.

В то же время Telegram-канал «112» добавляет, что задержанный не раз был судим за причинение тяжкого вреда здоровью. Так, в 2005 году он избил женщину в Краснодаре возле кафе «Берег».

Ранее стало известно, что на Камчатке мужчина избил ногами барменшу в кафе. Он работал в том же заведении поваром и в день инцидента явился туда в нетрезвом виде. Из-за такого состояния сотрудница кафе сделала мужчине замечание. Тот сначала назвал ее террористкой, а потом ударил по лицу, повалил на пол и начал пинать по голове. На помощь девушке пришли двое сотрудников кафе, но они не смогли остановить злоумышленника. Пострадавшая выжила, но получила серьезные травмы.