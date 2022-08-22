На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,1

Фото: Muhammad Fauzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону. В настоящее время спасатели осматривают здания в Усть-Камчатске.

Землетрясение произошло утром 22 августа. Эпицентр находился в 125 километрах от посёлка Усть-Камчатск. Сообщается, что в отдельных районах поселка ощущались подземные толчки силой до трёх баллов.

В настоящее время оперативные группы МЧС осматривают социально значимые объекты и здания. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

Ранее сообщалось,что землетрясение магнитудой 6,0 произошло на Курилах в 117 километрах от села Малокурильское. Жители Южных Курил ощутили землетрясение.

Кроме того, в Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,3. По данным Единой геофизической службы Российской академии наук, очаг природного бедствия находился на глубине 5 км.