На Камчатке лавина сошла на склад со взрывчаткой

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На Камчатке в районе рудника «Кумроч» лавина сошла на склад со взрывчаткой, сообщает Telegram-канал «112». В результате инцидента погиб 57-летний мужчина, его тело было обнаружено под завалами. Подробности о разрушениях не приводятся.

Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы. По данным издания «Аргументы и факты. Камчатка», силы и средства МЧС не привлекаются, работа проводится сотрудниками следственного комитета и прокуратуры края.

22 апреля в Авачинском заливе на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,0. В Петропавловске-Камчатском ощущались толчки силой до двух-трех баллов. Жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.

Также в субботу были зарегистрированы два землетрясения в акватории Тихого океана. Одно из них произошло в 240 километрах на юго-восток от Петропавловско-Камчатского городского округа. Магнитуда составила 4,3, очаг находился на глубине 17 километров. Второе зафиксировано в 199 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения залегал на глубине 13 километров, магнитуда составила 4,2.