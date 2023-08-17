На Камчатке арестовали подозреваемого в избиении девушки в кафе На Камчатке подозреваемый в избиении девушки Рязанов арестован на два месяца

Фото: МВД РФ

На Камчатке суд принял решение о заключении под стражу Дмитрия Рязанова, которого подозревают в избиении барменши в кафе, сообщает региональное управление СК РФ на своем сайте. Против него уже возбудили дело по статье 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

Мужчина, подозреваемый в покушении на убийство женщины, заключен под стражу, — говорится в сообщении управления.

В настоящее время продолжается следственная проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.

Telegram-канал SHOT отмечает, что мужчину арестовали на два месяца. По данным канала, пострадавшая девушка на данный момент находится в стабильном состоянии в отделении челюстно-лицевой хирургии Елизовской районной больницы. Она получила переломы кости черепа и лицевых костей.

Ранее стало известно, что на Камчатке мужчина избил ногами барменшу в кафе. Он работал в том же заведении поваром и в день инцидента явился туда в нетрезвом виде. Из-за такого состояния сотрудница кафе сделала мужчине замечание. Тот сначала назвал ее террористкой, а потом ударил по лицу, повалил на пол и начал пинать по голове. На помощь девушке пришли двое сотрудников кафе, но они не смогли остановить злоумышленника. Позже полиция задержала злоумышленника.