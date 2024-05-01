На Дальнем Востоке коммунальщики замуровали кошек в подвале дома

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Во Владивостоке коммунальщики замуровали кошек в подвале жилого дома, передает «Газета.ru». По информации издания, местные жители утверждают, что несколько животных заперты без воды уже на протяжении четырех суток.

Как рассказали местные жители изданию, виновна в происходящем ООО УК «Орион», обслуживающая дом №12 на улице Жигура. Сообщается, что воздух поступает к животным через решетку, сквозь нее неравнодушные граждане просовывают еду. Остальные продухи заколочены фанерой, в подвале очень жарко, говорят местные.

По данным издания, ранее управляющая компания уже поступала аналогичным образом, но по другим адресам. После того как о произошедшем рассказали в СМИ и соцсетях, Государственная жилищная инспекция Приморского края вынесла в адрес «Ориона» предостережение, но компания не стала выполнять указание и предпочла закрыть все продухи в подвалах домов. Как пишет газета, сейчас полицейские проводят проверку по факту случившегося, удалось ли к настоящему времени освободить животных, неизвестно.

Ранее семейная пара из американского штата Юта оформила возврат заказа и случайно отправила свою кошку на склад Amazon. Животное незаметно прыгнуло в коробку с товаром, затем посылку запечатали и передали курьеру. Тот отвез коробку с товаром и кошкой на склад в пригороде Лос-Анджелеса.