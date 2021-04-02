На Алтае задержан пособник националистов, готовивший взрыв в мечети

https://static.news.ru/photo/7fa74500-93ae-11eb-8737-96000091f725_660.jpg Фото: Снимок с видео/ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Сотрудники ФСБ РФ задержали в Барнауле 21-летнего местного жителя, готовившего взрыв в мечети для устрашения мигрантов по заданию украинской националистической организации. На него завели уголовное дело по ст. 205.3 УК РФ «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности».

В Барнауле задержан местный житель, планировавший по заданию так называемого куратора украинской националистической организации «Этническое национальное объединение» (ЭНО) совершить акции «прямого действия», направленные на устрашение местного населения, в том числе выходцев из Центрально-Азиатского региона, в отношении объектов массового скопления мусульман, а также органов государственной власти, — сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) России.

Во время обысков у задержанного изъяли взрывчатку, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, экстремистскую литературу, а также фото объектов преступных посягательств, которые он успел направить украинскому куратору.

Барнаулец сознался в инкриминируемом преступлении и рассказал, что в феврале он сам вышел на контакт с представителем ЭНО из-за недовольства политикой РФ в сфере миграции. В начале марта ему дали задание подобрать подходящий объект для покушения, позже он получил указание совершить поджог «либо иные устрашающие население действия».

Как писал NEWS.ru, сотрудники ФСБ в Тверской области предотвратили подготовку террористического акта, планировавшегося членом запрещённой в Российской Федерации международной террористической организации «Исламское государство» на одном из объектов топливно-энергетического комплекса. Уроженец республики Центрально-Азиатского региона, имеющий российское гражданство, приобрёл компоненты для изготовления бомбы. Злоумышленник изготавливал её у себя дома, где оборудовал лабораторию. Мужчина действовал по указанию главаря террористических структур. Террорист был нейтрализован.

В ходе обыска было изъято огнестрельное оружие с боеприпасами, а также готовое к применению самодельное взрывное устройство и компоненты. Возбуждено уголовное дело по факту приготовления к террористическому акту.