МВД установило обстоятельства инцидента в Судаке МВД Крыма: у участников инцидента с избиением в Судаке не было знаков различия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МВД России

Сотрудниками полиции совместно с региональным УФСБ установлены обстоятельства в связи с опубликованной информацией о том, что в крымском Судаке неизвестные лица нанесли телесные повреждения военнослужащему, заявили в пресс-служба МВД по Республике Крым. Отмечается, что в ОМВД России по городу заявления и сообщения по данному факту не поступали.

Никаких опознавательных знаков на одежде, позволяющих определить принадлежность кого-либо из участников инцидента к военнослужащим, не имелось. В настоящее время проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет принято решение в установленном законом порядке, — говорится в сообщении.

В ведомстве также призвали представителей средств массовой информации и блогосферы проверять излагаемые в публичном пространстве факты на достоверность и обращаться за официальными комментариями.

Накануне крымская полиция задержала подозреваемых в избиении российского военнослужащего в Судаке. Тогда сообщалось, что задержанные набросились на мужчину, когда тот якобы прогуливался по набережной, а причиной послужили нашивки с литерой Z на одежде.

Однако позже сообщили, что контрактники отдыхали в местном санатории, в разгар веселья они отправились в кафе, где провоцировали окружающих, перелезали через заборы и не внимали замечаниям прохожих. По информации Baza, 38-летний контрактник Константин вместе с приятелем Вадимом в одном из местных кафе «задирали окружающих» фразой «Слава Украине».