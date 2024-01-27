МВД разбирается в ситуации с рабством на заводе в Дагестане МВД Дагестана проверяет данные об удержании мужчины в рабстве на местном заводе

Дагестанские правоохранители проверяют информацию о незаконном удержании гражданина Белоруссии на заводе по производству кирпича в Дагестане, сообщает региональное МВД. Соответствующий ролик полицейские обнаружили в Сети. В нем волонтер рассказывает как спасла мужчину. На место выехали следователи.

В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции была выявлена видеозапись, на которой девушка уверяет, что помогла мужчине спастись от незаконного удержания на одном из заводов по производству кирпича в Карабудахкентском районе Республики Дагестан, — говорится в сообщении.

Во время проверки выяснилось, что 29-летний приезжий мужчина 13 января 2024 года устроился на работу на завод по производству кирпича согласно трудовому законодательству РФ. Однако спустя несколько дней он передумал и решил уехать. Для этого обратился к волонтерам.

Позже волонтер, разобравшись в ситуации, связалась с полицейскими и рассказала реальные обстоятельства произошедшего, — уточняется в сообщении.