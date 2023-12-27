Омичу вынесли приговор за поджоги машин с символикой Z Жителя Омска приговорили к 15 годам за поджоги машин с символикой Z

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жителя Омска приговорили к 15 годам лишения свободы за серию поджогов автомобилей с символикой Z, которые он совершил в 2022 году, сообщили в областном УФСБ России. Из вынесенного мужчине срока пять лет он должен провести в тюрьме, пишет ТАСС.

<...> Признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1, 2 ст. 205 УК РФ (совершение поджога, повлекшее причинение значительного имущественного ущерба), и приговорен к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, из которых первые пять лет он проведет в тюрьме, — рассказали в ведомстве.

Мужчина также пытался поджечь объект топливно-энергетического комплекса в области. Осенью прошлого года он был задержан с поличным. Свои действия осужденный пояснил тем, что таким образом пытался устрашать население, а также хотел повлиять на решение властей и прекратить специальную военную операцию на Украине.

Ранее двоих жителей Волгоградской области задержали по подозрению в совершении диверсий в интересах Службы безопасности Украины. Молодые люди за каждое выполненное задание получали 0,0038 биткоина (15 тысяч рублей). Нигде не обучающиеся и не работающие мужчины в середине декабря совершили поджог релейного шкафа на железнодорожной станции, а позднее в нескольких километрах от предыдущего места преступления подожгли релейную установку.