Прогулка с собакой обернулась для жителя Ленобласти страшной находкой Житель Ленобласти обнаружил человеческий скелет во время прогулки с собакой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ленинградской области местный житель обнаружил во время прогулки с собакой человеческие останки, сообщил «МК в Ленобласти» источник в правоохранительных органах региона. Мужчина обратился в полицию.

Как уточнили правоохранители, инцидент произошел в Кировском районе на берегу Новоладожского канала в деревне Нижняя Шальдиха. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции не смогли установить пол и возраст умершего по найденному скелету. Останки были отправлены в морг.

Издание добавляет, что за минувшие сутки это уже вторая подобная находка в Кировском районе. Так, ранее в Кировске геодезисты обнаружили в канаве фрагменты человеческих костей.

Между тем в Санкт-Петербурге две пары погибли при похожих друг на друга обстоятельствах. Один из инцидентов произошел в Шушарах, второй — в Калининском районе города. Рядом с телами скончавшихся в обоих случаях нашли пакетики с неизвестным веществом.

Также в Выборгском районе Ленинградской области на трассе «Скандинавия» на мосту через реку Перовку была обнаружена человеческая рука со свежими следами крови рядом. По предварительной версии, часть тела могла принадлежать человеку, сбитому большегрузным автомобилем.