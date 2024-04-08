Мост с автомобилями рухнул в Смоленской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Смоленской области рухнул Панинский автомобильный мост, сообщает Telegram-канал Mash. В момент обрушения по переправе ехали грузовик и легковой автомобиль. По предварительным данным, пострадали три человека, в том числе ребенок.

Мост соединял часть города Вязьма с промышленным центром. По информации канала, в 2018 году планировался ремонт переправы, на эти цели было заложено 10 млн рублей. На месте обрушения работают спасатели и аварийные бригады.

Согласно информации Telegram-канала «112», в результате падения путепровода также была повреждена труба газоснабжения. По его данным, Панинский мост обрушился из-за плохого состояния. Местные жители ранее неоднократно обращались в органы власти с просьбами отремонтировать переправу.

Ранее в Иркутской области рухнул мост через реку Полива в Усть-Илимском районе на границе с Красноярским краем. Губернатор региона Игорь Кобзев сообщил, что переправа не выдержала тяжести лесовоза. Повреждения получил прицеп транспортного средства. Водитель не пострадал. Глава Иркутской области добавил, что летом 2019 года мост был обследован и признан пригодным к эксплуатации.