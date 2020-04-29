Москва из-за пандемии недополучит в бюджет 600 млрд рублей

Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов не исключил, что меры поддержки для бизнеса в виде отсрочек по налогам и другим платежам будут продлены.

Я бы этого не исключал, — сказал он в эфире «Коммерсант ФМ», отвечая на соответствующий вопрос. Как писал NEWS.ru, глава столицы Сергей Собянин 15 апреля заявил о вступлении в силу...