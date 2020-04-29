Москва из-за пандемии недополучит в бюджет 600 млрд рублей

Заместитель мэра столицы Владимир Ефимов сообщил, что московский бюджет из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, в этом году недополучит около 600 млрд рублей.
Мы на сегодняшний день считаем, что недополученные доходы в бюджет Москвы составят до 600 млрд рублей, — сообщил в эфире «Коммерсант ФМ» Ефимов.
Он уточнил, что эта сумма составляет пятую часть расходов столичного бюджета.
Как писал NEWS.ru, глава столицы Сергей Собянин 15 апреля заявил о вступлении в силу третьего пакета мер поддержки малого и среднего бизнеса. Так, владельцы коммерческой недвижимости получат помощь от Москвы, если снизят ставки аренды для бизнеса более чем на 50%, а предприниматели, заключившие договоры выкупа городской недвижимости, получат отсрочку платежей до конца года. Ещё около 300 организаций Москвы получат отсрочку по уплате авансовых платежей по налогу на имущество, земельному налогу за первый квартал текущего года. Среди них — кинотеатры, организации дополнительного образования, санатории и дома отдыха, организаторы выставок и конференций.