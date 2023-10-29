Мощный пожар после взрыва нефтяного резервуара в Коми локализовали

Фото: t.me/mchs_official

Пожарные локализовали возгорание емкостей с нефтью в Усинском районе Республики Коми после взрыва, сообщила пресс-служба МЧС России. На месте работали 25 единиц техники и более 80 человек личного состава.

В Республике Коми огнеборцы МЧС России локализовали пожар, — сказано в сообщении.

Взрыв резервуара временного содержания случился в районе поселка Верхнеколвинск утром 29 октября. Цистерна была выведена из эксплуатации, поэтому нефти в ней не было. Позднее министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми Екатерина Киселевич заявила, что огонь из пустого резервуара перекинулся на соседнюю заполненную нефтью емкость. При этом она добавила, что нефтепровод расположен под землей, поэтому угрозы взрыва нет.

Площадь пожара составила 360 кв.м. Как сообщалось на сайте компании «ЛУКОЙЛ-Коми», по предварительной информации, погиб сотрудник подрядной компании «Эколайф», еще два человека пострадали. По факту взрыва на нефтяном объекте региональное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело. Следователи выяснят, виновен ли кто-то в нарушении правил безопасности во время ведения строительных или других работ.