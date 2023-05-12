Мошенники от имени Симоньян похитили деньги у желающих помочь военным В Перми задержали троих за хищение денег от имени Симоньян у желающих помочь военным

Сотрудники МВД России задержали в Перми трех подозреваемых в хищении денег от имени главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. По данным следствия, мошенники создали каналы в мессенджерах, где связывались с людьми, которые хотят помочь российским военным в зоне СВО.

Предварительно установлено, что злоумышленники размещали в них сообщения о необходимости закупки техники для нужд военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО. Желающим помочь предлагали перечислить деньги на банковские карты, якобы принадлежащие волонтерам. После этого собранные средства похищались, — сказала Волк.

Следствие установило, что суммы переводов мошенникам достигали 20 тысяч рублей, а оборот по счетам злоумышленников за последние полтора месяца превысил 7 млн рублей.

После обращения Симоньян преступников задержали. На время следствия они находятся под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

Ранее стало известно, что в России участились случаи мошенничества, при которых злоумышленники представляются сотрудниками Центробанка и просят жертв перевести деньги на якобы резервный счет.