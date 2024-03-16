Мошенник обманул артистку Мариинского театра на крупную сумму Полиция Петербурга расследует хищение 6 млн рублей у артистки Мариинского театра

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полиция Санкт-Петербурга ведет розыск злоумышленника, который обманным путем завладел денежными средствами в размере 6 274 129 рублей, сообщили в оперативных службах города. По их информации, речь идет о краже у артистки оркестра Мариинского театра Данары Ургадуловой.

15 марта в полицию Адмиралтейского района поступило заявление от артистки о том, что злоумышленник путем обмана завладел принадлежащими ей безналичными денежными средствами в размере 6 274 129 рублей. Деньги заявительница переводила с расчетного счета и вносила на электронный кошелек в целях извлечения пассивного дохода от торговли на бирже ценными бумагами, — заявили представители правоохранительных органов.

Ранее вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов написал, что в Саратове десятилетняя девочка отдала мошенникам 865 тысяч рублей. По его словам, ребенок взял кредиты на имя своих родителей, воспользовавшись их телефонами. Он уточнил, что злоумышленники изобретают все более изощренные способы обмана людей и уже могут действовать через игры и покупку игровой валюты. Самыми уязвимыми категориями, отмечает депутат, по-прежнему остаются дети и люди старшего возраста.

До этого стало известно, что мошенники убедили актера Александра Воеводина отдать им 250 тысяч рублей. 73-летнему артисту позвонили и сообщили, что его банковские счета находятся в опасности и необходимо спасти сбережения. Правоохранители начали проверку по факту случившегося.