Морг в Самаре хранил трупы в холодильниках с надписями «мясо» и «мороженое»

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В Самаре в одном из гаражей обнаружили нелегальный морг, сообщила в Telegram блогер Ксения Штефан. Она опубликовала видео, на котором видно, что в магазинных холодильниках хранятся тела умерших людей, они лежат буквально друг на друге, сама охладительная техника помечена надписями «мясо» и «мороженое», также в помещении стоят гробы, кресты и венки.

По словам блогера, в помещении нарушены санитарные нормы для хранения тел умерших людей. Telegram-канал Mash предположил, что импровизированный морг могла организовать одна из местных ритуальных компаний с целью заработать больше денег.

Как рассказала Штефан, ей стало известно о трех других «частных моргах» в городе. Она потребовала от правоохранительных органов провести проверку по факту нахождения нелегальных моргов в Самаре.

Ранее в Иркутской области в городе Шелехове сотрудники морга перепутали тела покойников и привезли на похороны труп другой женщины. За свою ошибку работники агентства ритуальных услуг предложили семье компенсацию в размере 20 тысяч рублей. Дочь умершей рассказала, что сначала гробовщики пытались успокоить ее и заверяли, что в морге внешность очень сильно меняется. Она также уточнила, что в морге ей при этом выдали документы с неправильно указанной причиной смерти. Она пояснила, что ее мать умерла от сердечного приступа, а в бумагах было написано, что причиной смерти стал рак матки четвертой стадии.