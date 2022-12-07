Момент гибели депутата ДНР Пироговой от снаряда ВСУ попал на видео

Фото: Администрация города Дебальцево

Мария Пирогова

В Сети появилось видео с камеры наблюдения, запечатлевшей момент смерти депутата парламента ДНР Марии Пироговой в Донецке от снаряда, выпущенного Украиной. На кадрах видно, как за несколько секунд до приземления боеприпаса, стоявший рядом мужчина пытался спасти женщину, толкнув ее в сторону, однако попытка оказалась тщетной. Снаряд приземлился в паре метров от них. Инцидент произошел недалеко от ЦУМа в Ворошиловском районе.

Военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко позднее назвал имя командира вооруженных сил Украины, который отдает приказы об обстрелах Донецка. По словам военкора, речь идет о командире 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, полковнике Евгении Кураше. В своем Telegram-канале военкор опубликовал фото Кураша.

Президент России Владимир Путин наградил Пирогову орденом Мужества посмертно. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о смерти в общей сложности четырех человек в результате обстрела.

Верховный суд ДНР ранее сообщил о гибели судьи Военного суда республики Виктора Исаева при обстреле Донецка. Гибель мужчины в инстанции назвали невосполнимой и тяжелой утратой для всего местного судейского корпуса.