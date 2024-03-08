Молодой человек по пути к девушке спас тонущего мужчину В Сочи двое молодых людей вытащили из воды тонущего мужчину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Молодой человек по имени Радмир вместе с еще одним прохожим помог выбраться из воды тонущему мужчине в Сочи, передает RT. По его словам, в этот момент он шел поздравлять девушку с 8 Марта, но обстоятельства изменились.

Смотрю — кто-то в воду лезет, смотрю вниз, а там мужик плывет. Там еще один человек спускался с другой стороны. Но я подумал, он не успеет, решил сигануть, — рассказал Радмир.

Мужчину в итоге удалось достать из воды и оказать первую помощь. Позже пострадавшего передали сотрудникам МЧС, которые прибыли на место происшествия.

Ранее сообщалось, что двое жителей столицы упали ночью в Москву-реку, однако самостоятельно выбраться из воды им не удалось, и они начали тонуть. Очевидцем этой ситуации стал работавший неподалеку охранник, который вызвал бригаду спасателей. К месту падения мужчин подъехал спасательный катер, вызволивший их из водного плена. Граждан передали поисково-спасательной станции «Крымский мост» и бригаде скорой помощи, москвичи не пострадали. Медики осмотрели их и отпустили домой.

До этого жители города Белая Калитва в Ростовской области обнаружили в местной реке тело мужчины. О находке сообщили в полицию и спасателям, но когда специалисты прибыли на место, «мертвец» внезапно ожил. Спасенным оказался местный житель, который, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, упал накануне вечером в реку.