Молодая девушка разбилась насмерть в ДТП на трассе под Екатеринбургом

Смертельное ДТП произошло ночью на трассе Екатеринбург — Тюмень, сообщила пресс-служба УГИБДД по Свердловской области. По его информации, жертвой аварии стала девушка 1995 года рождения.

Согласно предварительным данным, погибшая находилась за рулем автомобиля Renault. Она врезалась в стоящую «Газель». Водитель скончалась на месте до приезда медиков скорой помощи. Есть ли еще пострадавшие в ДТП, не сообщается. По факту аварии органы внутренних дел проводят проверку.

Ранее в Чувашии произошло страшное ДТП, в результате которого погибли четыре человека. На федеральной трассе М-7 в Козловском округе столкнулись легковой и грузовой автомобили. По предварительной информации, кроссовер Mitsubishi выехал на встречную полосу, где врезался в фуру Scania. Жертвами аварии стали находящиеся в легковушке водитель и трое пассажиров. Водителя большегруза госпитализировали.