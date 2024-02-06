Многодетного отца-рецидивиста заподозрили в изнасиловании трех дочерей Baza: отца восьмерых детей подозревают в изнасиловании трех дочерей под Кемерово

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителя поселка Северный в Новокузнецком районе Кемеровской области подозревают в сексуальном насилии над тремя дочерьми, пишет Telegram-канал Baza. По его данным, ранее неоднократно судимый мужчина является отцом еще пятерых сыновей.

Канал со ссылкой на правоохранителей сообщает, что подозреваемый насиловал своих дочерей с 2021 по 2023 годы. Предполагаемыми потерпевшими называются девочки 17, 15 и 14 лет. Установлено, что мужчина и мать детей состоят на профилактическом учете в ОПДН.

Ранее стало известно, что в Якутии 52-летний местный житель предстанет перед судом за надругательство над семилетней внучкой. Ребенок смог рассказать матери о случившемся только спустя три года.

Инцидент произошел в 2020 году, когда фигурант предложил ребенку прогуляться. Он отвез девочку в отдаленную местность и изнасиловал. После этого мужчина пригрозил школьнице, чтобы она не рассказывала о случившемся родственникам. Спустя три года пострадавшая все же сообщила об инциденте маме.

Семья обратилась в правоохранительные органы, насильника задержали. Выяснилось, что он уже был судим за аналогичное преступление. Мужчина утверждает, что не совершал насильственных действий, а девочка все выдумала. Прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении задержанного.