Многодетная тулячка задушила свою двухмесячную дочь

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Тульский областной суд переданы материалы уголовного дела по факту убийства 21-летней матерью своего двухмесячного ребенка, сообщает СК РФ по региону. По данным следствия, женщина перекрыла дочери нос и рот ладонью. Девочка скончалась на руках у матери.

После неудачных попыток успокоить плачущую девочку она решила закрыть ей рукой рот и нос, перекрыв тем самым дыхательные пути ребенка. В результате этих действий малолетняя скончалась на месте происшествия от асфиксии, — говорится в сообщении.

Трагедия произошла в Ленинском районе Тульской области. Женщину обвиняют по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное в отношении малолетнего). Вину женщина не признала.

В региональной прокуратуре пояснили, что женщину взяли под стражу. У нее остались двое малолетних детей. С их отцом в официальном браке она не состояла. Сейчас дети находятся у бабушки. Также отмечается, что семья на учетах не состояла.

В июле житель Подмосковья застрелил четырехлетнюю дочь и ранил супругу. Как стало известно, мужчина взялся за охотничье ружье из-за пустяковой семейной ссоры. Женщине чудом удалось избежать гибели — она выбежала из дома и спряталась в квартире у соседа. Позднее мужчина покончил с собой.