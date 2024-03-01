Младенец выпал из рук матери и ударился о пол из-за нападения отца В Петербурге младенец получил травму из-за нападения отца на его мать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трехмесячная девочка получила травмы в результате разгоревшегося семейного конфликта в Санкт-Петербурге, младенца госпитализировали, пишет «Фонтанка». Предварительно, мужчина начал избивать свою супругу, когда она держала на руках ребенка, в результате малыш выпал из рук женщины и ударился о пол.

Инцидент произошел в доме в Альпийском переулке. Мужчина после случившегося скрылся из квартиры, женщина обратилась в полицию. Как пишет издание, ребенок получил травму головы, его состояние врачи оценили как средней степени тяжести.

Ранее в Сети появилось видео, на котором жительница Набережных Челнов избивает родного сына. В начале ролика женщина с бутылкой пива в руке берет ребенка за шиворот и тащит к подъезду, а на следующих кадрах начинает его избивать, используя нецензурную брань.

До этого пьяный житель Москвы избил свою годовалую дочь. Мать девочки написала заявление в полицию. В нем она указала, что мужчина дважды ударил ребенка по лицу. Москвича доставили в полицию, а девушку с ребенком госпитализировали. Правоохранители проводят проверку.

В ноябре в Уфе задержали местную жительницу, подозреваемую в убийстве своего трехлетнего сына. По версии следствия, женщина до смерти избила ребенка, потому что он мешал ей спать. Она хотела скрыть факт преступления, сообщив, что ребенок упал с верхнего яруса кровати.