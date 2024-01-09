Младенец умер после кормления грудью пьяной матерью В Петербурге новорожденный умер после того, как его покормила грудью пьяная мать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге скончался новорожденный малыш, незадолго до этого мать в состоянии алкогольного опьянения кормила его грудью, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По его данным, трагедия произошла в квартире на Краснодонской улице. Обстоятельства смерти ребенка выясняют СК и правоохранительные органы.

Отмечается, что на момент смерти младенцу было всего пять дней. 36-летняя мать родом из Екатеринбурга за несколько часов до гибели сына покормила его грудью. Она призналась, что выпивала алкоголь перед тем, как кормить малыша.

При этом канал выяснил, что ребенок родился с патологией мозга. В квартире, где скончался младенец, также находились еще двое несовершеннолетних детей.

Ранее в Татарстане четырехмесячный младенец скончался из-за кровоизлияния в спиной мозг. Предварительно, трагедия произошла после того, как мать малыша с сожителем подбрасывали ребенка во время игры. Ребенок умер утром 6 января в Зеленодольске, у пострадавшего не было следов насильственной смерти, мама мальчика и ее сожитель ничего не пояснили.

Следователи считают, что кровоизлияние могло произойти во время игр с ребенком, когда его подбрасывали в воздух. После проведения экспертизы родителей погибшего мальчика задержали, точная причина смерти станет известна после гистологической и ситуационной экспертиз.