Мишустин поручил определить находящиеся в зоне риска по COVID-19 регионы

https://static.news.ru/photo/8d2c15d4-8716-11ea-b51b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил до 28 апреля определить субъекты РФ, находящиеся в зоне риска по распространению коронавирусной инфекции.

Поручение должен выполнить Роспотребнадзор и передать данные Минздраву РФ, которому, в свою очередь, до 29 апреля необходимо довести до этих субъектов требования по увеличению объёма коечного фонда для лечения больных с пневмонией и коронавирусной инфекцией.

Дополнительные места в больницах главы регионов обязаны развернуть до 15 мая, говорится в сообщении на сайте кабмина.

Ранее премьер поручил подготовить до 30 апреля предложения по поэтапному снятию ограничений с деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, введённых в целях недопущения распространения коронавируса в стране.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 2,8 млн человек, погибли свыше 197 тысяч, выздоровели более 789 тысяч.

В России на 25 апреля общее число инфицированных достигло 74 588 (+5966 за последние сутки), 6250 человек выздоровели (+677 за последние сутки), умер 681 человек (+66 за последние сутки). В Москве 39 509 (+2612 за последние сутки) заболевших, 3047 выздоровели, 366 умерли.