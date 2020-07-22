Мишустин пообещал поднять уровень жизни на Дальнем Востоке к 2024 году

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Уровень жизни на Дальнем Востоке к 2024 году должен выйти на среднероссийский уровень и затем превысить его, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Ставку правительство делает на программу «Дальневосточный гектар», льготную ипотеку и территории опережающего развития.

Указ президента о мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока до 2024 года и далее определил очень серьёзные базовые цели. Мы должны фактически к 2024 году выйти на среднероссийский, а потом превышать среднероссийский уровень жизни, — цитирует ТАСС Мишустина.

Председатель правительства сообщил, что уже около 83 тыс. человек стали участниками программы «Дальневосточный гектар», получив бесплатно 58 тыс. гектаров земли. Он напомнил о действующей в регионе льготной ипотеке со ставкой в 2% годовых, а также о 450 инвестпроектах, реализуемых на территориях опережающего развития.

У нас достаточно много хорошего происходит на Дальнем Востоке, — подчеркнул Мишустин, выступая в Госдуме с отчётом о работе правительства.

Как писал NEWS.ru, за пять месяцев экспорт Дальнего Востока сохранился на уровне первого полугодия 2019 года по ряду продовольственных товаров, в том числе рыбе, молочной продукции, мёду, злакам. При этом экспорт мяса увеличился в 1,8 раза. Кроме того, возросли поставки за рубеж руд и концентратов в 1,7 раза и необработанного алюминия — в 1,4 раза. Такие данные приводит Дальневосточное таможенное управление. Однако общий объём и стоимость экспорта уменьшились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт снизился с $12,5 млрд до $9,5 млрд, из них $452 млн составил экспорт руд и концентратов, $2,97 млн — мяса, $21,5 млн — алюминия. Кроме того, отмечен рост экспорта масленичных культур и лекарственных средств. Экспорт таких товаров вырос до $82,1 млн. Самая большая потеря объёма и стоимости экспорта — среди жидкого топлива и природного газа.