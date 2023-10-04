Мирные жители Донецка пострадали из-за обстрела со стороны армии Украины Двое мужчин получили ранения в Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Донецк после обстрела со стороны ВСУ. Архив

В результате обстрела со стороны украинских войск в Донецке ранения получили два человека, они находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин, отметив, что гражданам оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Сегодня в результате обстрелов со стороны противника ранены двое мужчин 1955 и 1960 г. р. в Куйбышевском районе Донецка. Их состояние — средней степени тяжести, оказывается вся необходимая медицинская помощь. <...> Зафиксировано со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — NEWS.ru) 34 обстрела, выпущено 115 боеприпасов с применением ствольной артиллерии калибра 152 и 155 мм, — написал Пушилин.

Он добавил, что в результате ударов со стороны армии Украины повреждения получили три жилых дома в поселке Александровка и городе Ясиноватая, а также два энергообъекта в Горловке и Ясиноватой.

Накануне Денис Пушилин сообщил, что из-за обстрелов со стороны ВСУ жилых районов ДНР было повреждено 13 домов и два объекта энергетики, мужчина 65 лет получил ранения средней степени тяжести при ударе по Ясиноватой.