Минобразования Чувашии ответило на слухи о досмотрах с раздеванием на ЕГЭ Минобразования Чувашии опровергло слухи о досмотрах с раздеванием на ЕГЭ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Министерство образования Чувашии опровергло сведения о еще одном случае досмотра школьников с раздеванием во время проведения единого государственного экзамена. По данным пресс-службы ведомства, министерство провело проверку в Яльчикской школе, однако по ее итогам информация не подтвердилась.

Минобразования Чувашии сообщает о проведенной служебной проверке по ситуации в Яльчикской школе, связанной с «досмотром» обучающихся перед сдачей ЕГЭ. Распространенная в сети Интернет и СМИ информация о раздевании выпускников не получила подтверждения, — указала пресс-служба.

В ведомстве подчеркнули, что посмотрели записи с камер, а также опросили сотрудников, которые работали на пункте проведения экзамена в тот день. В министерстве уточнили, что оставляют за собой право обратиться в суд для защиты чести, достоинства и деловой репутации.

Ранее СМИ со ссылкой на источник в правительстве Воронежской области сообщали, что школьницу, приподнявшую кофту возле металлодетектора на ЕГЭ в Воронеже, вероятнее всего, не просили этого делать. В региональном правительстве заверили, что такая ситуация произошла случайно, а от охранников такой просьбы последовать не могло. При этом глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала письменные жалобы учащихся, согласно которым девочек заставили снимать бюстгальтеры.

Позднее в Сети появилась информация о том, что похожий случай якобы произошел в Чувашии. Утверждалось, что в селе Яльчики выпускников вынудили раздеваться до нижнего белья перед сдачей ЕГЭ по русскому языку. В обращениях родители написали, что одна из сотрудниц Рособрнадзора заставляла школьников снимать ремни и задирать рубашки. Более того, во время экзамена детям не разрешали уединяться в уборной дольше 30 секунд. Однако информация не подтвердилась.