Минкомсвязь объяснила, как получить цифровой пропуск на «Госуслугах»

https://static.news.ru/photo/3edecb8e-7478-11ea-a11d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минкомсвязь объяснила, как жители 21 российского региона, где скоро начнут действовать цифровые пропуска, смогут получить документ через «Госуслуги».

По словам пресс-секретаря министерства Анны Ахмадиевой, портал государственных услуг упростил процедуру регистрации при оформлении пропусков, и для его получения не понадобится регистрация через МФЦ — только номер телефона или адрес электронной почты.

Если где-то у населения нет Интернета или у людей кнопочные мобильные телефоны, регион может ввести выдачу пропусков с помощью СМС. Это было опробовано и введено, например, в Московской области, — уточнила Ахмадиева в интервью «МК».

Как писал NEWS.ru, вслед за Москвой и Подмосковьем цифровые пропуска появятся в Костромской, Тамбовской, Тульской, Владимирской, Ярославской, Белгородской и Орловской областях. Со следующей недели систему развернут ещё в 14 регионах.