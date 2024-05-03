Мигрант выгнал на улицу семью пропавшего без вести бойца СВО «РВ»: мигрант обманом выселил семью пропавшего бойца СВО в Ростовской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мигрант обманным путем выселил из дома в селе Самарское Азовского района Ростовской области семью бойца СВО, который признан пропавшим без вести, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По информации СМИ, без жилья остались 14-летняя дочь и супруга военного.

На фоне инцидента несовершеннолетняя девочка записала видеообращение президенту России Владимиру Путину и председателю СК РФ Александру Бастрыкину. Как призналась пострадавшая, в декабре 2023 года мигрант по имени Джамал неизвестным способом оформил доверенность на имя ее отца и присудил себе половину дома.

После этого мужчина разделил участок и распродал его своим родственникам, уточнил канал. Угрожая статьей о проникновении на чужую собственность, семью бойца СВО перестали пускать на территорию дома, поэтому им пришлось съехать, добавили журналисты.

В итоге девочка с матерью не смогли даже забрать свои вещи, следует из видеообращения. При этом мигрант завладел банковской картой российского солдата и тратит с нее средства. Бастрыкин поручил проверить поступившую информацию.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что злоумышленники продали недвижимость пенсионера в Москве без его ведома, а самому мужчине суд предписал выселиться из квартиры. По информации журналистов, сумма сделки составила 10 млн рублей.