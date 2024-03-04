Мигрант надолго отправился за решетку за жестокую расправу над школьницей В Новосибирске суд приговорил к 15,5 года колонии убийцу 17-летней школьницы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Советский районный суд Новосибирска закончил рассмотрение уголовного дела против гражданина Таджикистана Хушнуда Хамроева, который убил 17-летнюю девушку, сообщается в группе судов общей юрисдикции региона во «ВКонтакте». Согласно приговору, обвиняемый получил 15,5 года колонии строгого режима.

Хамроев признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений, и ему назначено наказание в виде 15 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — говорится в сообщении.

Фигурант обвинялся в убийстве, угрозе убийством, истязании и половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Инцидент произошел летом 2022 года. Хамроев нанес жертве 17 ножевых ранений, подкараулив на улице в темное время суток, из-за того что девушка решила с ним расстаться. После обвиняемый пытался скрыться. Он был задержан в Ленинском районе Новосибирска.

Свой поступок убийца оправдал ревностью. Он утверждает, что ему рассказали о факте измены со стороны школьницы. При этом интимные отношения с ней и беременность девушки обвиняемый отрицает. В свою очередь мать обвиняемого отмечала, что девушка, которая, по ее словам, была беременна от Хамроева, спровоцировала молодого человека на преступление, так как «бегала за другими».