Мигрант пытался задушить школьника на детской площадке в российском городе В Петербурге мигрант напал на школьника, с которым играл в футбол

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

На детской площадке в Санкт-Петербурге мигрант напал на школьника и начал душить. Все это произошло, когда 25-летний мужчина играл с подростками в футбол. По неизвестной причине между ними произошла словесная ссора, которая переросла в неравную схватку, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свой источник.

Против мигранта возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». О состоянии ребенка телеканал не сообщает. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали 31-летнего гражданина Узбекистана, который трогал 16-летнюю девушку в метро. Мужчина воспользовался повышенным трафиком в подземке и в тесноте вагона трогал несовершеннолетнюю за бедра, притворившись, что его толкают. В телефоне задержанного оказались ролики, говорящие об увлечении мужчины фроттеризмом. Это вид домогательства, когда мужчина в час пик трется частями тела или трогает своих жертв за интимные места.

В московском районе Тушино задержали мигранта, подозреваемого в домогательствах по отношению к соседу по палате. Мигрант трогал молодого человека за половые органы и другие части тела. Он дышал студенту на ухо, покусывал и снимал происходящее на камеру смартфона.