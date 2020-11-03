Мэра челябинского города заподозрили в незаконном начислении премий

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СКР возбудил уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) в администрации города Троицка Челябинской области. Его фигуранты пока не определены, но одним из них может стать мэр Александр Виноградов.

В ведомстве пояснили, что дело возбуждено на основании заключения контрольно-счётной палаты, выявившей факты незаконного премирования руководства администрации города.

Речь идёт о том, что Виноградов на протяжении двух лет сам себе незаконно выписывал премии, — сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

По его словам, общая сумма вознаграждений составила более 1 млн рублей. По закону, премии главе города должны согласовываться с собранием депутатов.

Градоначальник от комментариев отказался, порекомендовав изданию обращаться за разъяснениями в Следком.

Ранее NEWS.ru писал, что в Республике Алтай задержан бывший первый зампредседателя регионального правительства Роберт Пальталлер по подозрению в превышении должностных полномочий. Нарушения в действиях экс-чиновника, как полагают следователи, имели место в период его нахождения во власти.