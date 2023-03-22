Мэр российского города подал в отставку Мэр Калининграда Любивый подал в отставку по собственному желанию

Фото: Михаил Голенков/РИА Новости

Мэр Калининграда Евгений Любивый

Мэр Калининграда Евгений Любивый написал заявление об уходе со своего поста, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации города. Решение о его отставке будет принято депутатами горсовета 23 марта.

Глава Калининграда Евгений Любивый написал заявление об уходе с должности по собственному желанию, вопрос об отставке мэра будет рассмотрен сегодня на заседании горсовета, — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что причины, по которым градоначальник решил оставить должность, неизвестны.

Ранее сообщалось, что в ЛДПР назвали своего кандидата на пост мэра Москвы, выборы которого должны состояться в 2023 году. По словам лидера партии Леонида Слуцкого, на пост градоначальника будет претендовать Борис Чернышов, который в настоящее время является зампредседателя Госдумы и курирует вопросы образования и науки.

В январе зампредседателя омского правительства Татьяна Дернова отпраздновала уход в отставку танцами под песню группы «Звери» «Районы-кварталы». Чиновница сообщила, что сама приняла решение об отставке, и поблагодарила всех, с кем ей довелось общаться профессионально и «просто по-человечески».