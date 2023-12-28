Мэр Новосибирска Локоть решил уйти в отставку

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Анатолий Локоть

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть уходит в отставку, заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в интервью телеканалу ОТС. По его словам, глава города перейдет на новую работу, предполагающую «решение общегосударственных задач». Временно исполняющим обязанности мэра города назначен Олег Клемешов. Власти региона пообещали оказать ему содействие, чтобы город устойчиво работал в январские выходные дни.

Анатолий Евгеньевич переходит на работу по выполнению общегосударственных задач. Такое решение он принял, он уходит в отпуск с последующим увольнением, — рассказал Травников.

Локоть выиграл выборы на пост мэра Новосибирска в апреле 2014 года, он набрал 44% голосов избирателей. В 2019 году он был избран на этот пост во второй раз, набрав более 50% голосов.

Как сообщалось ранее, сотрудники правоохранительных органов задержали мэра Кургана Елену Ситникову. Главу городской администрации могли задержать по делу о лесных пожарах, которые произошли весной 2023 года и привели к гибели 20 человек. По данным местных СМИ, Ситникову задержали сотрудники центрального аппарата Следственного комитета России. В самом ведомстве эту информацию пока не подтвердили.