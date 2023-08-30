Мэр Екатеринбурга ответил на протест Баку из-за Талыш-Муганской автономии

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Алексей Орлов

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов отреагировал на скандал, фигурантом которого стал спикер местной гордумы Игорь Володин, посетивший мероприятия, посвященные 30-летию со дня образования Талыш-Муганской автономной республики. В комментарии 66.RU градоначальник сказал, что это было не совсем верное решение парламентария, так как ему нужно было сначала проконсультироваться с властями. В Азербайджане назвали проведение мероприятия провокационным шагом.

Это его личное решение. Если оно выразилось нотой протеста, значит, не совсем верное решение было. Надо было консультироваться. У нас в этом плане все отработано очень жестко. Мы и с Министерством внешнеэкономческих связей, и с МИД все наши действия согласовываем, — сказал Орлов.

По данным 66.RU, Володину «точно не дадут стать спикером гордумы» нового созыва.

Ранее посольство Азербайджана в России направило в МИД РФ ноту протеста. По словам дипломатов, присутствие Володина на мероприятии, приуроченном к годовщине основания Талыш-Муганской автономной республики, недопустимо. В дипмиссии заявили, что подобные действия противоречат духу союзнического взаимодействия и партнерства между Азербайджаном и Россией.

Талыш-Муганская автономная республика — самопровозглашенная республика в составе Азербайджана, просуществовавшая с июня по август 1993 года.