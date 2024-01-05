Мэр Белгорода опубликовал фото с места обстрела ВСУ Демидов: снаряды ВСУ повредили более 30 автомобилей в Белгороде

Фото: МО Украины

Мэр Белгорода Валентин Демидов опубликовал в своем Telegram-канале фото с места прилетов снарядов ВСУ по городу. По его словам, в результате обстрела были повреждены более 30 автомобилей, выбиты около 130 оконных стекол в квартирах домов на улицах Почтовая и Макаренко.

Управы с утра пройдут все квартиры и дома. Проверят и зафиксируют повреждения, составят акты. Окажем всю необходимую помощь, — отметил мэр.

Также в результате обстрела Белгорода украинской армией пострадали два человека. Губернатор региона Вячеслав Гладков отметил, что двое мужчин получили осколочные ранения, сейчас им оказывают медицинскую помощь. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Помимо этого, в сети опубликовали видеозапись прилета снаряда ВСУ во двор жилого дома. В кадр попал взрыв, который произошел рядом с припаркованными машинами на улице Макаренко, в результате удара у стоящих во дворе автомобилей сработала сигнализация. Улица утонула в клубах дыма.

Ранее в городе была запущена сирена ракетной опасности. Гладков призвал жителей уйти в укрытия. Незадолго до этого система ПВО сбила над Белгородом четыре воздушных цели. По словам губернатора, один человек пострадал, он находится в тяжелом состоянии.