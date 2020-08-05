Глава Барнаула чуть не надел маску вместо очков

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Глава Барнаула Вячеслав Франк в ходе совещания по вопросам строительства вместо очков начал надевать на глаза медицинскую маску. Инцидент с градоначальником быстро разошёлся в соцсетях и у многих вызвал недоумение.

На записи видно, что маска в конечном итоге оказалась у Франка на глазах, однако сразу после этого он надел очки. В связи с этим мнения комментаторов разделились: кто-то считает, что он просто перепутал предметы, кто-то уверен, что он забыл, как нужно надевать маску, а кто-то решил, что во время заседания он был пьян.

Как писал NEWS.ru, глава Кубани Вениамин Кондратьев на совещании оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции с трёх попыток не смог произнести «многоконфессиональный». Также, по данным СМИ, губернатор сообщил, что специалисты региона прогнозируют ситуацию с точки зрения «обсеменения жителей края коронавирусом».