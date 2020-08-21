«Меня завалило плитой»: пострадавшая рассказала о взрыве в Ярославле

https://static.news.ru/photo/eb103044-e47d-11ea-a544-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/mchs.yaroslavl

Женщина, пострадавшая при взрыве дома в Ярославской области, рассказала, что она чудом осталась жива, не получив ни одного перелома. Спасатели вытащили её из-под упавшей плиты.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов навестил эту женщину и других пострадавших в больнице имени Соловьёва, где они сейчас проходят лечение.

Меня завалило плитой, и мальчики вытащили, даже не представляю как. Переломов даже нет. Я в шоке... Ребёнок был в другой комнате, муж в другой комнате, даже кот нашёлся, все живы, — отметила пострадавшая.

Она рассказала Миронову, что преподаёт в школе № 33 математику. Глава региона спросил у неё, звонят ли её ученики. По словам женщины, её мобильный телефон и другие вещи были в комнате, которая обрушилась.

Миронов, пообщавшись с пострадавшими, заверил, что врачи сделают всё возможное, чтобы они скорее выписались из медучреждения. Он также пообещал впредь не допускать таких чрезвычайных происшествий, передаёт РИА Новости.

Взрыв произошёл на улице Батова 21 августа. На данный момент найдены тела двух женщин и одного ребёнка. Пока нет данных о том, где могут находиться ещё 38 человек, прописанных в том подъезде, где произошло ЧП.

Представитель ГУ МЧС по региону уточнил, что спасательные работы завершены, людей под завалами больше нет.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее смерть человека». На территории области после взрыва ввели режим ЧС.

Как писал NEWS.ru, Миронов поручил выделить для выплаты пострадавшим в результате взрыва газа в многоквартирном панельном доме в Ярославле по 200 тысяч рублей.