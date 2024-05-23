Медведь пробрался на территорию частного дома в Подмосковье

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В Подмосковье медведь пробрался на территорию частного дома, пишет «360». Уточняется, что животное на своем участке заметили жители Дмитровского городского округа.

По данным издания, бурый медведь осмотрел частную территорию дома в деревне Новинки 22 мая около 21:20. Он успел понюхать дерево, после чего отправился в неизвестном направлении. Испугавшиеся местные жители обратились в экстренные службы, которые начали поиски животного.

Ранее житель Красноярского края выгнал гулявшего по селу Ермаковское медведя. Отмечается, что животное пришло в населенный пункт ночью, местный житель на внедорожнике погнался за косолапым, и тот скрылся в лесу.

До этого в селе Кусук Учалинского района Башкирии молодой человек едва не стал добычей двух медведей. Он вышел на пробежку недалеко от леса, где на пути ему попались дикие звери. В итоге мужчина решил напугать животных криком. Молодой человек отметил, что раньше медведи не водились в их лесу.

Другой медведь гулял вдоль дороги и вышел к людям на Камчатке. Инцидент произошел возле поселка Малки. Очевидцы предположили, что животного кормят, поэтому он выходит в людные места. На записи, сделанной из проезжавшего мимо автомобиля, можно увидеть, что медведь ходит по заснеженной обочине дороги.